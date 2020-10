FIFA, Infantino: “Non mi interessa la Superlega. Voglio che i club extra-europei abbiano appeal globale” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Sono il presidente della FIFA e come tale mi interessa il Mondiale per club, non una Superlega dei club europei“. Lo ha detto Gianni Infantino in un’intervista al quotidiano svizzero “Aargauer Zeitung” riguardo alla possibilità di una Superlega dei club europei sostenuta dalla FIFA. Il presidente del massimo organo calcistico mondiale si è espresso in maniera piuttosto chiara sulla questione: “Per me il calcio non è Bayern-Liverpool, ma Bayern-Boca Juniors. Il Liverpool ha 180 milioni di tifosi in tutto il mondo. Il Flamengo ne ha 40 milioni di fan e 39 di loro sono in Brasile. Il Liverpool probabilmente ha 5 milioni di sostenitori in ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Sono il presidente dellae come tale miil Mondiale per, non unadei“. Lo ha detto Gianniin un’intervista al quotidiano svizzero “Aargauer Zeitung” riguardo alla possibilità di unadeisostenuta dalla. Il presidente del massimo organo calcistico mondiale si è espresso in maniera piuttosto chiara sulla questione: “Per me il calcio non è Bayern-Liverpool, ma Bayern-Boca Juniors. Il Liverpool ha 180 milioni di tifosi in tutto il mondo. Il Flamengo ne ha 40 milioni di fan e 39 di loro sono in Brasile. Il Liverpool probabilmente ha 5 milioni di sostenitori in ...

sportface2016 : FIFA - Le parole di Gianni #Infantino sulla #Superlega - sportli26181512 : #Governance #Notizie Infantino: «Non sono interessato a una Superlega»: Il presidente della FIFA Gianni Infantino h… - Varun8Vijay : RT @toisports: FIFA president Gianni Infantino not interested in European Super League READ: - sportsvilagesq3 : FIFA PRESIDENT GIANNI INFANTINO NOT INTERESTED IN EUROPEAN SUPER LEAGUE - SolajaKunle : FIFA PRESIDENT GIANNI INFANTINO NOT INTERESTED IN EUROPEAN SUPER LEAGUE -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Infantino FIFA, Infantino: "Non mi interessa la Superlega, ma il Mondiale per Club" Sportface.it FIFA, Infantino: “Non mi interessa la Superlega. Voglio che i club extra-europei abbiano appeal globale”

“Per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, il calcio è stato fermato in tutto il mondo – ha proseguito Infantino –. La situazione è molto difficile, soprattutto per quei club che contano sul ...

Infantino "Mondiale club e non Superlega, oggi il calcio è speranza"

Il presidente Fifa smentisce le voci sul presunto ok alla Superlega europea ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - 'Sono il presidente della Fifa e ...

“Per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, il calcio è stato fermato in tutto il mondo – ha proseguito Infantino –. La situazione è molto difficile, soprattutto per quei club che contano sul ...Il presidente Fifa smentisce le voci sul presunto ok alla Superlega europea ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - 'Sono il presidente della Fifa e ...