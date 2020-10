Fiat 500 3+1 - Non solo è elettrica | ma anche più accessibile - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 ottobre 2020)in tutti i sensi: sia perché sono stati annunciati i prezzi delle versioni più economiche (e si tratta di un listino d'ingresso interessante: 15.900 euro con gli incentivi), sia perché ora è arrivatala 500 3+1, con una mini porta in più sulla destra per facilitare l'accesso al sedile posteriore, per sedersi o agganciare i seggiolini per bambini. 40 centimetri possono non sembrare molti, ma l'eliminazione del montante centrale e gli 83 gradi di apertura permettono di accedere sia davanti, sia dietro con la massima semplicità. Scoprite con noi come è fatta la 3+1!