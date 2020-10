Festa del Cinema di Roma | Gabriele Salvatores positivo al Covid

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il registasi trova in isolamento per Coronavirus. Non potrà partecipare alla proiezione e a tutte le attività delladeldilegate a “Fuori era Primavera”, il film collettivo da lui realizzato e dedicato proprio alla pandemia e al lockdown.non potrà essere presente alla proiezione e a tutte le attività delladeldidi “Fuori era Primavera”Articolo completo: dal blog SoloDonna

ilfoglio_it : 'Le persone omosessuali hanno il diritto di essere una famiglia'. Le parole di Bergoglio in un documentario del reg… - Tg3web : Papa Francesco apre alle unioni civili. 'Gli omosessuali hanno diritto a una famiglia', dice il Pontefice in un doc… - Corriere : Nonna Pierina compie 107 anni e festeggia con l’amica del cuore, di 105: la festa nella casa di riposo - mgsle : RT Celebriamo oggi la festa di San #GiovanniPaoloII, Papa Ha guidato il Grande #Giubileo del 2000 e dato vita alle… - ThatsoRachel_ : RT @arabesquessence: Giulia Arena alla festa del cinema di Roma: una principessa. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del

Il Sole 24 ORE

In genere, questo parco di divertimenti riapre per le attrazioni legate al Natale ma quest’anno la programmazione impone di evitare occasioni aggiuntive per fare festa mente infuria ... la situazione ...AGI - Quattro studenti della Nottingham Trent University sono stati multati per 10 mila sterline a testa e sono stati sospesi dall'ateneo dopo che la polizia ha fatto irruzione a casa loro e ha trovat ...