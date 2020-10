Fedez, la replica all'ex ministro dell'Interno: "Bacioni" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Fedez ha replicato via social contro Matteo Salvini, che ha fatto dell'ironia sulla telefonata che lui e sua moglie avrebbero ricevuto dal premier. Fedez risponde a Salvini: “Lui che non usava la mascherina” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020)hato via social contro Matteo Salvini, che ha fatto'ironia sulla telefonata che lui e sua moglie avrebbero ricevuto dal premier.risponde a Salvini: “Lui che non usava la mascherina” su Notizie.it.

repubblica : Fedez replica a Salvini che si adombra per la telefonata di Conte: 'Parla lui che non usava la mascherina' - MariaT94 : RT @Spettakolo_mag: @matteosalvinimi si è indignato per l'aiuto che @GiuseppeConteIT ha chiesto a @Fedez e #ChiaraFerragni per sensibilizza… - MovArtGarbaMi : RT @repubblica: Fedez replica a Salvini che si adombra per la telefonata di Conte: 'Parla lui che non usava la mascherina' - Spettakolo_mag : @matteosalvinimi si è indignato per l'aiuto che @GiuseppeConteIT ha chiesto a @Fedez e #ChiaraFerragni per sensibil… - CristinaBilec : RT @repubblica: Fedez replica a Salvini che si adombra per la telefonata di Conte: 'Parla lui che non usava la mascherina' -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez replica Fedez replica a Salvini che si adombra per la telefonata di Conte: "Parla lui che non usava la mascherina" La Repubblica Fedez risponde a Salvini: “Lui che non usava la mascherina”

Non è la prima volta che Fedez replica in prima persona contro il leader della Lega Matteo Salvini, e stavolta lo ha fatto in seguito al messaggio da lui postato sui social in merito alla telefonata ...

Salvini critico sulla telefonata di Conte a Fedez, il rapper: "Parla lui che non aveva la mascherina"

Botta e risposta, in tv e sui social, tra Matteo Salvini e Fedez. Al leader della Lega pare infatti non sia andata giù la chiamata del premier Conte a Fedez e Chiara Ferragni per chiedere alla coppia ...

Non è la prima volta che Fedez replica in prima persona contro il leader della Lega Matteo Salvini, e stavolta lo ha fatto in seguito al messaggio da lui postato sui social in merito alla telefonata ...Botta e risposta, in tv e sui social, tra Matteo Salvini e Fedez. Al leader della Lega pare infatti non sia andata giù la chiamata del premier Conte a Fedez e Chiara Ferragni per chiedere alla coppia ...