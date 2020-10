Federica Pellegrini respinge le accuse: “Insulti senza senso, mi girano le scatole!” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Federica Pellegrini non ci sta: la nuotatrice veneta, risultata positiva al Covid-19, è stata pesantemente criticata per aver accompagnato la madre a fare il tampone, nonostante dovesse rispettare la quarantena a casa. La sua replica non si è fatta attendere, ed è arrivata sul suo profilo Instagram, allegando un articolo di giornale che spiega le motivazioni del suo gesto: "Giusto perché oggi ho del tempo da perdere!! Perché leggere i vostri insulti senza senso mi fa girare le scatole!! ECCO !!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGo7COtAU2p/?igshid=x1gn31x8iukl" Federica Pellegrini respinge le accuse: “Insulti senza senso, mi girano le ... Leggi su golssip (Di giovedì 22 ottobre 2020)non ci sta: la nuotatrice veneta, risultata positiva al Covid-19, è stata pesantemente criticata per aver accompagnato la madre a fare il tampone, nonostante dovesse rispettare la quarantena a casa. La sua replica non si è fatta attendere, ed è arrivata sul suo profilo Instagram, allegando un articolo di giornale che spiega le motivazioni del suo gesto: "Giusto perché oggi ho del tempo da perdere!! Perché leggere i vostri insultimi fa girare le scatole!! ECCO !!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGo7COtAU2p/?igshid=x1gn31x8iukl"le: “Insulti, mile ...

SkyTG24 : Coronavirus, Federica Pellegrini (positiva) accompagna la madre a fare tampone: polemiche - borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - Corriere : Federica Pellegrini e il diario della malattia: «Ho 36,5, ora posso stare in piedi un po’ di più» - vincenzino80 : RT @NinaRicci_us: Federica Pellegrini ha violato la quarantena per accompagnare la madre a fare il tampone. Dice di essere stata autorizzat… - mafberla : RT @effepi72: Federica Pellegrini @mafaldina88 nelle sue storie su Instagram dichiara 'Ho appena accompagnato mia mamma a fare il tampone'… -