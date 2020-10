FdI porta di nuovo in piazza “Il silenzio degli innocenti”. Meloni: “Dal governo scelte folli” (video) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Fratelli d’Italia porta nuovamente in piazza “Il silenzio degli innocenti”, con un flash mob davanti Montecitorio “in difesa di tutte le categorie lavorative dalle scelte folli di questo esecutivo”. La manifestazione, che è una ulteriore presa di posizione forte contro un eventuale nuovo lockdown, si ricollega a quella svolta mesi fa dal partito di Giorgia Meloni, che per primo diede voce alle istanze delle categorie maggiormente messe in ginocchio dalle chiusure generalizzate. Meloni: “In 6 mesi il governo ha solo perso tempo” “Eravamo qui 6 mesi fa con questi cartelli, oggi siamo di nuovo qui perché il governo ha perso tempo. Il costo di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Fratelli d’Italianuovamente in“Ilinnocenti”, con un flash mob davanti Montecitorio “in difesa di tutte le categorie lavorative dallefolli di questo esecutivo”. La manifestazione, che è una ulteriore presa di posizione forte contro un eventualelockdown, si ricollega a quella svolta mesi fa dal partito di Giorgia, che per primo diede voce alle istanze delle categorie maggiormente messe in ginocchio dalle chiusure generalizzate.: “In 6 mesi ilha solo perso tempo” “Eravamo qui 6 mesi fa con questi cartelli, oggi siamo diqui perché ilha perso tempo. Il costo di ...

