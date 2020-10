Fauci fa il punto sul vaccino: «Perché non saremo al sicuro almeno per un altro anno» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 22 ottobre (Italia/Mondo)Serve ancora tempo. Nonostante l’annuncio delle prime dosi di vaccino anti Covid entro i primi di dicembre da parte di Irbm, il professor Anthony Fauci non sembra avere dubbi: potremo dirci al sicuro dalla minaccia di SARS-Cov-2 non prima «del prossimo Natale, quello però del 2021». L’annuncio del premier Conte giorni fa e la notizia arrivata da Irbm nella giornata di ieri sulla disponibilità, «salvo imprevisti», del vaccino di Oxford a strettissimi giro, non ha fatto esultare come ci si sarebbe aspettato diversi esperti, tra cui proprio il celebre virologo americano. A la Repubblica, ha spiegato che nonostante «il grande lavoro degli scienziati» e «la prospettiva di poter vaccinare qualcuno ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 22 ottobre (Italia/Mondo)Serve ancora tempo. Nonostante l’annuncio delle prime dosi dianti Covid entro i primi di dicembre da parte di Irbm, il professor Anthonynon sembra avere dubbi: potremo dirci aldalla minaccia di SARS-Cov-2 non prima «del prossimo Natale, quello però del 2021». L’annuncio del premier Conte giorni fa e la notizia arrivata da Irbm nella giornata di ieri sulla disponibilità, «salvo imprevisti», deldi Oxford a strettissimi giro, non ha fatto esultare come ci si sarebbe aspettato diversi esperti, tra cui proprio il celebre virologo americano. A la Repubblica, ha spiegato che nonostante «il grande lavoro degli scienziati» e «la prospettiva di poter vaccinare qualcuno ...

Notiziedi_it : Fauci fa il punto sul vaccino: «Perché non saremo al sicuro almeno per un altro anno» - FerdinandoC : @ilbianchi Ma infatti a questo punto io firmerei per il lodo Fauci. - WCostituzione : @LouD__________ @cirodimauro @f_ronchetti 1) Certo. Ma se sono asintomatici sono clinicamente sani fino a prova con… - ggramaglia : RT @formichenews: #Trump, Biden e il dibattito a microfoni spenti Intanto fra i Repubblicani monta il caso Anthony Fauci: licenziarlo prim… - formichenews : #Trump, Biden e il dibattito a microfoni spenti Intanto fra i Repubblicani monta il caso Anthony Fauci: licenziarl… -