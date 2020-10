Famiglia in lutto, la famiglia non ha soldi: bara confiscata, defunto lasciato per terra (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una famiglia non è riuscita a permettersi la sepoltura di un caro. Il defunto è stato lasciato sul pavimento e la bara confiscata. Una scioccante notizia arriva dallo stato messicano di Puebla. Una povera famiglia in lutto non è riuscita a permettersi il conto da pagare alle pompe funebri. La bara è stata così confiscata, … Leggi su viagginews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unanon è riuscita a permettersi la sepoltura di un caro. Ilè statosul pavimento e la. Una scioccante notizia arriva dallo stato messicano di Puebla. Una poverainnon è riuscita a permettersi il conto da pagare alle pompe funebri. Laè stata così, …

