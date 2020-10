Facebook sfida Tinder, il lancio della piattaforma per cuori solitari (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al via anche in Italia l’applicazione di Facebook creata per trovare il tuo partner ideale. Facebook Dating, una piattaforma di incontri. Facebook lancia la sfida a Tinder e alle altre app per cuori solitari nel Vecchio Continente. Il colosso californiano porta in 32 Paesi europei, Italia compresa, il suo Facebook Dating, una piattaforma d’incontri che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al via anche in Italia l’applicazione dicreata per trovare il tuo partner ideale.Dating, unadi incontri.lancia lae alle altre app pernel Vecchio Continente. Il colosso californiano porta in 32 Paesi europei, Italia compresa, il suoDating, unad’incontri che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zaiapresidente : ?? La vera sfida oggi non è elencare ai cittadini ogni giorno i numeri su contagi, ma spiegare che il #Covid rischia… - TeresaBellanova : Oltre 4 milioni per il bando rivolto a progetti di ricerca in tema di agricoltura biologica. La sfida su eccellenza… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Correva l'anno 2004 quando il 9° Stormo dell'#AeronauticaMilitare ospitò la 'sfida di accelerazione'… - ansa_tecnologia : Facebook sfida Tinder, lancia piattaforma Dating in Europa. Al via anche in Italia, gli utenti avranno un profilo s… - BOpenTradeShow : RT @TeresaBellanova: Oltre 4 milioni per il bando rivolto a progetti di ricerca in tema di agricoltura biologica. La sfida su eccellenza e… -