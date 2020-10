Facebook Dating sbarca anche in Europa: ecco come trovare l'amore anche sull'app di Zuckerberg (Di giovedì 22 ottobre 2020) Facebook lancia la sfida a Tinder e alle altre app d'incontri on line, anche in Europa. Da giovedì 22 ottobre, aggiornando l'applicazione, sarà possibile attivare la nuova piattaforma chiamata Dating ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020)lancia la sfida a Tinder e alle altre app d'incontri on line,in. Da giovedì 22 ottobre, aggiornando l'applicazione, sarà possibile attivare la nuova piattaforma chiamata...

fattoquotidiano : FACEBOOK COME TINDER “Dating” sbarca in Italia: attinge ai comportamenti e alle preferenze degli utenti per aiutarl… - ReputationMngr : ?? La notizia del giorno: #Facebook ha annunciato che la nuova funzione per facilitare gli incontri online sarà pres… - reddititaly : Arriva anche in Italia Facebook Dating - - comunica_rp : Facebook sfida Tinder: via al servizio di dating. Ecco come funziona - Tavianigiulia : In due anni #FacebookDating ha già realizzato più di un miliardo di incontri e ora è pronta a sbarcare in 32 nuovi… -