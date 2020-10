Facebook Dating, l’App di incontri sbarca in Europa: sfiderà Tinder (Di giovedì 22 ottobre 2020) Facebook Dating, l’App di incontri sbarca in Europa: sfiderà Tinder e le altre piattaforme per trovare l’anima gemella. In America ha raccolto milioni di consensi Facebook ha annunciato oggi di aver ampliato il suo servizio di Dating in Europa, poco più di un anno dopo il lancio negli Stati Uniti. La piattaforma, nota semplicemente come … L'articolo Facebook Dating, l’App di incontri sbarca in Europa: sfiderà Tinder proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020), l’App diin: sfideràe le altre piattaforme per trovare l’anima gemella. In America ha raccolto milioni di consensiha annunciato oggi di aver ampliato il suo servizio diin, poco più di un anno dopo il lancio negli Stati Uniti. La piattaforma, nota semplicemente come … L'articolo, l’App diin: sfideràproviene da Inews.it.

fattoquotidiano : FACEBOOK COME TINDER “Dating” sbarca in Italia: attinge ai comportamenti e alle preferenze degli utenti per aiutarl… - vogue_italia : In cerca dell'anima gemella ?? ? Facebook è con voi! - scrematura : Da persona con una certa esperienze di dating app posso dire che Facebook dating è inutile perché mi pare funzioni già da dating app? - CeotechI : RT @CeotechI: Oggi Facebook ha annunciato la disponibilità di Facebook Dating in ulteriori 32 paesi in Europa.... - #facebookdating #facebo… - CF22092013 : RT @CeotechI: Oggi Facebook ha annunciato la disponibilità di Facebook Dating in ulteriori 32 paesi in Europa.... - #facebookdating #facebo… -