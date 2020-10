Facebook Dating, la piattaforma per incontri sbarca anche in Europa e sfida Tinder (Di giovedì 22 ottobre 2020) Facebook sfida Tinder e alle altre app per cuori solitari nel Vecchio Continente. Da oggi, il colosso californiano porta in 32 Paesi europei, Italia compresa, il suo Facebook Dating, una piattaforma d ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 ottobre 2020)e alle altre app per cuori solitari nel Vecchio Continente. Da oggi, il colosso californiano porta in 32 Paesi europei, Italia compresa, il suo, unad ...

fattoquotidiano : FACEBOOK COME TINDER “Dating” sbarca in Italia: attinge ai comportamenti e alle preferenze degli utenti per aiutarl… - tipidatinder : Prendiamo i popcorn. - tipidatinder : Aspettiamo il commento di @esterviola sulla nuova impresa di Mark. - GDS_it : #Facebook sfida Tinder, la piattaforma per incontri 'Dating' sbarca in Europa - tipa_mkt_tips : Facebook Dating arriva in Italia: come funziona | Webnews -