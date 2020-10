Facebook Dating arriva in Italia e non è il solito "swiping" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Adesso Facebook Dating è arrivato sul serio, anche in Italia. Ecco come funziona. Come afferma Kate Orseth, Product Manager di Facebook Dating, non si tratta di "swiping", ovvero lo scorrere tra i profili lasciano like o dislike come si fa sulle più famose Dating app. Su Dating è possibile lasciare un like o un commento a una foto al profilo che ci piace, che riceve una notifica, altrimenti passare avanti a un altro profilo, dunque la preferenza non è "segreta" e questa è una svolta se consideriamo che nella maggior parte delle Dating app per sapere chi ci ha lasciato un like bisogna passare alla versione a pagamento. Leggi su it.mashable (Di giovedì 22 ottobre 2020) Adessoto sul serio, anche in. Ecco come funziona. Come afferma Kate Orseth, Product Manager di, non si tratta di "", ovvero lo scorrere tra i profili lasciano like o dislike come si fa sulle più famoseapp. Su; possibile lasciare un like o un commento a una foto al profilo che ci piace, che riceve una notifica, altrimenti passare avanti a un altro profilo, dunque la preferenza non; "segreta" e questa; una svolta se consideriamo che nella maggior parte delleapp per sapere chi ci ha lasciato un like bisogna passare alla versione a pagamento.

