Facebook Dating arriva in Italia: come funziona il servizio "Tinder" di Zuckerberg (Di giovedì 22 ottobre 2020) Facebook Dating arriva in Italia: come funziona il servizio "Tinder" del social Facebook ha deciso di buttarsi sugli incontri galanti. In Europa, e in Italia, arriva Facebook Dating, il servizio di "appuntamenti" che andrà a fare concorrenza alle varie app come Tinder e Grindr. Il nuovo servizio del famoso social fondato da Mark Zuckerberg è stato annunciato alla conferenza degli sviluppatori F8 a maggio del 2018 ed è stato lanciato in Colombia a settembre dello stesso anno, per poi arrivare a coprire venti Paesi, inclusi gli Stati Uniti (per la precisione ...

