Fabrizio Corona, il figlio Carlos in pericolo? La preoccupazione sale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questo articolo . Fabrizio Corona ha condiviso sui social informazioni sulla sua salute e quella del figlio Carlos. Ecco tutte le novità su loro due. Si è appresa di recente la notizia della positività al Coronavirus del figlio di Fabrizio Corona, Carlos Maria. In questi ultimi giorni Corona e l’ex compagna Nina Moric sono stati al centro di … Leggi su youmovies (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questo articolo .ha condiviso sui social informazioni sulla sua salute e quella del. Ecco tutte le novità su loro due. Si è appresa di recente la notizia della positività alvirus deldiMaria. In questi ultimi giornie l’ex compagna Nina Moric sono stati al centro di …

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - gmlavolpe : RT @AlessandraOdri: Conte,per convincere i giovani a mettere la mascherina,chiede aiuto al circo Orfei...ah no, scusate..a #Fedez #Ferragni… - Eurofig36379105 : RT @AlessandraOdri: Conte,per convincere i giovani a mettere la mascherina,chiede aiuto al circo Orfei...ah no, scusate..a #Fedez #Ferragni… - LPincia : RT @AlessandraOdri: Conte,per convincere i giovani a mettere la mascherina,chiede aiuto al circo Orfei...ah no, scusate..a #Fedez #Ferragni… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: Conte,per convincere i giovani a mettere la mascherina,chiede aiuto al circo Orfei...ah no, scusate..a #Fedez #Ferragni… -