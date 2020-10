F1, GP Portogallo, Ricciardo: 'Renault al top. Vorrei il casco di Vettel' (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Renault in Portogallo potrà contare sui pochissimi piloti che hanno girato a Portimao in passato nelle categorie minori. 'Ma è stato una vita fa per me!', scherza Daniel Ricciardo, che poi aggiunge:... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lainpotrà contare sui pochissimi piloti che hanno girato a Portimao in passato nelle categorie minori. 'Ma è stato una vita fa per me!', scherza Daniel, che poi aggiunge:...

Dopo lo splendido podio conquistato al Nurburgring, Daniel Ricciardo andrà a caccia del bis nel prossimo Gran Premio del Portogallo, 12° appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1. L'australian ...

GP del Portogallo, un ritorno di fiamma

Sarà una pista nuova per tutti, anche se piloti come Ricciardo, Leclerc e Bottas hanno avuto l’opportunità di correre qui prima di arrivare in F.1. La gara si disputerà con la denominazione di Gran ...

