F1 | GP Portogallo 2020 | ridotto da 50 000 a 27 500 il numero degli spettatori per giornata causa Covid-19

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La Formula Uno torna in(non accadeva dal 1996) e si prepara per l’attesissima tappa di Portimao. L’Algarve International Circuit sarà il palcoscenico ideale per il nuovo sbarco della classe regina del motorsport in terra lusitana. Un appuntamento inserito in calendario dopo che il programma originario è stato stravolto per colpa della pandemia. Come si comporteranno, quindi, le autorità locali dal punto di vista del pubblico e dei rischi legati al-19? In teoria l’idea era di fare entrare nell’autodromo un massimo di 50.000 persone al giorno, ma i numeri della pandemia hanno spaventato il Governo portoghese, che ha deciso quindi di cambiare i piani. Anche se le cifre delle positività non sono certo drammatiche, sono state annunciate nuove restrizioni ed i responsabili del circuito si ...