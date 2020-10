Extreme E | Nico Rosberg segue Lewis Hamilton | il tedesco gareggerà nel campionato

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020)e gareggerà all’E, nuovoche prenderà il via nel 2021. Categoria dedicata a speciali 4X4 completamente elettrici che gareggeranno in cinque tappe nelle location più belle del pianeta. Alejandro Agag, già inventore della Formula E ha già fatto sapere che le gare si correranno in Senegal, Arabia Saudita, Nepal, Groenlandia e Brasile, per sensibilizzare il mondo alla tutela dell’ambiente. Il format di gara sarà particolare, sono previsti 2 giri su di una distanza di 16 Km. Ci saranno 4 squadre, ognuna con 2 piloti, un maschio e un femmina, che effettueranno un giro a testa (si alterneranno nel ruolo di pilota e di navigatore)