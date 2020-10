Europa League | Young Boys-Roma | rivoluzione giallorossa | Fonseca lancia dal 1? Majoral

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Prima uscita europea per lache sarà ospite degli svizzeri dello.Squadra rivoluzionata da Pauloin vista della trasferta elvetica con l'esordio dal primo minuto di Borja. Le formazioni ufficiali.(3-4-3):Von Ballmoos; Burgy, Lustenberg, Zesiger; Hefti, Rieder, Sierro, Maseiras; Fassnacht, Nsame, Moumi Ngamaleu(3-4-1-2): Pau Lopez; Juan Jesus, Fazio, Karsdrop; Bruno Peres, Villar, Cristante, Kumbulla; Pedro, Carles Perez;

Esordio del Napoli in Europa League, Gattuso punto sugli attaccanti titolari. Olandesi decimati dal Covid.Dopo gli impegni in Champions League degli scorsi due giorni, torna anche l'Europa League che vede impegnate tre italiane: Napoli, Roma e Milan. I rossoneri sono attesi in serata sul campo del Celtic, ...