Europa League: Young Boys-Roma 1-2, Napoli-Az Alkmaar 0-1, Milan-Celtic 1-3 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Bene la Roma e male il Napoli nel primo turno di Europa League della stagione giocato oggi. I giallorossi, inseriti nel girone A della competizione, riescono a imporsi a Berna contro gli Young Boys per 1-2 dopo essere andati in svantaggio al 14': fallo di Cristante Didier in area e rigore messo a segno da Nsame. La Roma capovolge il risultato nella ripresa, nel giro di 5 minuti: al 69' è Bruno Peres a trovare il pareggio, servito da Dzeko, al 73' è Kumbulla che su traversone di Mkhitaryan chiude i conti. Al San Paolo il Napoli buca invece l'esordio in Europa League 2020/2021, dovendo incassare la sconfitta nel gruppo F contro gli olandesi dell'Az ...

