Europa League: Young Boys-Roma 1-2, il Napoli perde in casa con gli olandesi dell’Az Alkmaar c (Di giovedì 22 ottobre 2020) Bene la Roma e male il Napoli nel primo turno di Europa League della stagione giocato oggi. I giallorossi, inseriti nel girone A della competizione, riescono a imporsi a Berna contro gli Young Boys per 1-2 dopo essere andati in svantaggio al 14’: fallo di Cristante Didier in area e rigore messo a segno da Nsame. La Roma capovolge il risultato nella ripresa, nel giro di 5 minuti: al 69’ è Bruno Peres a trovare il pareggio, servito da Dzeko, al 73’ è Kumbulla che su traversone di Mkhitaryan chiude i conti. Al San Paolo il Napoli, inserito nel gruppo F di Europa League, buca l’esordio in Europa League 2020/2021 dovendo incassare la sconfitta ... Leggi su calcioblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Bene lae male ilnel primo turno didella stagione giocato oggi. I giallorossi, inseriti nel girone A della competizione, riescono a imporsi a Berna contro gliper 1-2 dopo essere andati in svantaggio al 14’: fallo di Cristante Didier in area e rigore messo a segno da Nsame. Lacapovolge il risultato nella ripresa, nel giro di 5 minuti: al 69’ è Bruno Peres a trovare il pareggio, servito da Dzeko, al 73’ è Kumbulla che su traversone di Mkhitaryan chiude i conti. Al San Paolo il, inserito nel gruppo F di, buca l’esordio in2020/2021 dovendo incassare la sconfitta ...

OptaPaolo : 2000 - Sandro Tonali è il primo giocatore italiano ???? nato negli anni 2000 a scende in campo da titolare in un matc… - GoalItalia : Milan ???? Napoli ?? Roma ???? Italia all'assalto dell'Europa League ???????? - repubblica : Europa League, Napoli: 'Negativi tutti i tamponi'. Tra i convocati c'è anche Insigne [aggiornamento delle 12:58] - AndreaCordobao : RT @OptaPaolo: 2000 - Sandro Tonali è il primo giocatore italiano ???? nato negli anni 2000 a scende in campo da titolare in un match tra Eur… - Ibrahim32639035 : RT @MilanInter241: Nell'altro match di Europa League, Sparta Praga - Lilla 0-1. I cechi sono in dieci per l'espulsione di #Krejci, ex Bolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, tutti i risultati della prima giornata: vincono Arsenal, Bayer e Benfica Sky Sport Europa League: vince la Roma, sconfitta per il Napoli

STELLA DIBENEDETTO - Una vittoria e una sconfitta nella prima giornata di Europa League per le squadre italiane. La Roma batte in trasferta gli Young Boys ribaltando l'iniziale svantaggio e ...

Gattuso: "Bella mazzata! Si complica il cammino in Europa. Sono arrabbiato e deluso"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara persa in Europa League contro l'AZ Alkmaar. "Rifare le stesse scelte? Sicuramente, le scelte si fanno con un lavoro ...

