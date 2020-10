Europa League, vincono Tottenham e Leicester. I risultati di oggi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Inizia a tratti l’Europa League delle italiane con il Napoli che perde in casa contro l’AZ Alkmaar mentre Roma e Milan vincono rispettivamente sui campi di Young Boys e Celtic. Nelle gare delle 21:00 vince anche il Tottenham così come il Leicester. Bene Lille e Villarreal che rifila un sonoro 5-3 al Sivasspor. Questi i risultati: Braga-AEK 3-0 (44′ Galeno, 78′ Paulinho, 88′ Horta) Hoffenheim-Stella Rossa 2-0 (64′ Baumgartner, 93′ Dabbur) Leicester-Zorya 3-0 (29′ Maddison, 45′ Barnes, 67′ Iheanacho) Tottenham-LASK 3-0 (18′ Lucas Moura, 27′ aut. Andrade, 84′ Son) Villarreal-Sivasspor 5-3 (13′ Kubo, 20′ Bacca, 33′ Kayode, 43′ Yatabare, 57′ ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Inizia a tratti l’delle italiane con il Napoli che perde in casa contro l’AZ Alkmaar mentre Roma e Milanrispettivamente sui campi di Young Boys e Celtic. Nelle gare delle 21:00 vince anche ilcosì come il. Bene Lille e Villarreal che rifila un sonoro 5-3 al Sivasspor. Questi i: Braga-AEK 3-0 (44′ Galeno, 78′ Paulinho, 88′ Horta) Hoffenheim-Stella Rossa 2-0 (64′ Baumgartner, 93′ Dabbur)-Zorya 3-0 (29′ Maddison, 45′ Barnes, 67′ Iheanacho)-LASK 3-0 (18′ Lucas Moura, 27′ aut. Andrade, 84′ Son) Villarreal-Sivasspor 5-3 (13′ Kubo, 20′ Bacca, 33′ Kayode, 43′ Yatabare, 57′ ...

