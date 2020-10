Europa League | le partite di Napoli | Roma e Milan di oggi in diretta su Sky

(Di giovedì 22 ottobre 2020), giovedì 21 ottobre 2020, scatta l’edizione 2020/21 dell’. Lesaranno trasmesse insui canali Sky Sport, ma saranno disponibili anche in streaming su Now Tv. Si gioca in due diversi orari, alle 18.55 e alle 21. In campo tre squadre italiane, ossia il, lae il. Alle 18 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con la novità di Leo Di Bello in conduzione (prende il post di Anna Billò, nel frattempo promossa alla Champions). Con lui, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani e Matteo Marani. Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva. GIOVEDÌ 22 OTTOBRE ore 18.55-AZ Alkmaar ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Sport - Milan in tv e streaming . CELTIC-MILAN TV IN CHIARO SU TV8 Celtic-Milan sarà trasmesso in diretta tv in chiaro . Una buona notizia per i tifosi rossoneri non abbonati alla pay tv. La sfida di ...In Svizzera inizia l’Europa League della Roma che a Berna affronta lo Young Boys nel primo match della fase a gironi. L’incontro inizia alle ore 18.55 e sarà trasmesso in diretta da Sky e su Now Tv.