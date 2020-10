Europa League, la Roma rimonta lo Young Boys. Napoli k.o. contro l’AZ (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si interrompe la serie di risultati positivi delle formazioni italiane in Europa nel primo turno della fase a gironi. Infatti, dopo tre successi e un pari in Champions, in Europa League il Napoli cade tra le mura amiche contro l'AZ Alkmaar in un match contrassegnato dall'imprecisione sotto porta e dalla sfortuna. Va meglio alla Roma che passa sul campo dello Young Boys con una bella rimonta nel secondo tempo.Napoli-AZGalvanizzati dal successo in campionato con l'Atalanta, gli azzurri prendono subito il comando delle operazioni. Politano e Osimhen impegnano il portiere Bizot, mentre Mertens va vicinissimo al vantaggio con un tiro che si perde sul fondo di un soffio. La pressione del Napoli non si allenta ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si interrompe la serie di risultati positivi delle formazioni italiane innel primo turno della fase a gironi. Infatti, dopo tre successi e un pari in Champions, inilcade tra le mura amichel'AZ Alkmaar in un match contrassegnato dall'imprecisione sotto porta e dalla sfortuna. Va meglio allache passa sul campo dellocon una bellanel secondo tempo.-AZGalvanizzati dal successo in campionato con l'Atalanta, gli azzurri prendono subito il comando delle operazioni. Politano e Osimhen impegnano il portiere Bizot, mentre Mertens va vicinissimo al vantaggio con un tiro che si perde sul fondo di un soffio. La pressione delnon si allenta ...

