Europa League, ko del Napoli con l'Az Alkmaar, 0-1,: la Roma vince 2-1 con lo Young Boys (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esordio agrodolce per le prime due squadre italiane impegnate in Europa League. Recrimina il Napoli sconfitto in casa per 1-0 dagli olandesi dell'Az Alkmaar. Sorride invece la Roma che sbanca Berna ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esordio agrodolce per le prime due squadre italiane impegnate in. Recrimina ilsconfitto in casa per 1-0 dagli olandesi dell'Az. Sorride invece lache sbanca Berna ...

OptaPaolo : 2000 - Sandro Tonali è il primo giocatore italiano ???? nato negli anni 2000 a scende in campo da titolare in un matc… - GoalItalia : Milan ???? Napoli ?? Roma ???? Italia all'assalto dell'Europa League ???????? - caterinabalivo : Inizio deludente in Europa League, non ci voleva questa sconfitta, nonostante il predominio del terreno di gioco! B… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Politano: 'Sono mancati il gol ed un po' di cattiveria, dobbiamo recuperare terreno, ora pensiamo al Be… - Ilmionome_nss1 : RT @delinquentweet: Ah. Quindi hanno espulso sì Ladislav Krejcj. Ma non è il Ladislav Krejcj che giocava nel Bologna. Quello gioca comunq… -