Europa League | ko del Napoli con l' Az Alkmaar 0-1 | la Roma vince 2-1 con lo Young Boys

Prima uscita e prima vittoria per la Roma nell’edizione 2020/2021 dell’Europa League. La compagine giallorossa, pur soffrendo, è riuscita a Berna ad imporsi per 2-1 in rimonta contro lo Young Boys.

INTERVISTE – Di Lorenzo: dispiace aver perso contro l’Az, ora pensiamo al Benevento

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, dopo il k.o. interno rimediato in Europa League con l’AZ Alkmaar è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Abbiamo fatto la nostra partita, imponendo il nostro ...

Prima uscita e prima vittoria per la Roma nell'edizione 2020/2021 dell'Europa League. La compagine giallorossa, pur soffrendo, è riuscita a Berna ad imporsi per 2-1 in rimonta contro lo Young Boys.