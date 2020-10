Europa League, Kessie: “Ora il Milan è una famiglia” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ho fatto un po’ di fatica ma adesso ci siamo ripresi, adesso siamo una famiglia. Ognuno di noi lavora tantissimo in allenamento, dopo il lockdown siamo andati subito forte e il mister ha sempre cercato di creare un gruppo“. Così Franck Kessie dopo la vittoria per 3-1 del Milan sul campo del Celtic nel primo turno della fase a gironi di Europa League. “E poi c’è Ibrahimovic che aiuta tutti, dà una grande mano – prosegue il centrocampista rossonero ai microfoni di Sky Sport – Speriamo possa giocare ancora tante partite. Quanti gol segnerò? Posso far bene anche senza rigori, c’è un campione davanti a me a batterli“, conclude. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ho fatto un po’ di fatica ma adesso ci siamo ripresi, adesso siamo una famiglia. Ognuno di noi lavora tantissimo in allenamento, dopo il lockdown siamo andati subito forte e il mister ha sempre cercato di creare un gruppo“. Così Franckdopo la vittoria per 3-1 delsul campo del Celtic nel primo turno della fase a gironi di. “E poi c’è Ibrahimovic che aiuta tutti, dà una grande mano – prosegue il centrocampista rossonero ai microfoni di Sky Sport – Speriamo possa giocare ancora tante partite. Quanti gol segnerò? Posso far bene anche senza rigori, c’è un campione davanti a me a batterli“, conclude.

