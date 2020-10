Europa League, gli altri risultati: tris delle inglesi, Leverkusen scatenato (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sorridono Roma e Milan, mentre piange il Napoli. Questo il bilancio delle italiane in Europa League. Dominano le inglesi che collezionano vittorie con Leicester, Tottenham e Arsenal. Goleada del Bayer Leverkusen ai danni del Nizza.TUTTI I risultatiGruppo ACSKA Sofia-Cluji 0-2Young Boys-Roma 1-2Gruppo BRapid Vienna-Arsenal 1-2Dundalk-Molde 1-2Gruppo CH. Beer Sheva-Slavia Praga 3-1Bayer Leverkusen-Nizza 6-2Gruppo DLech-Benfica 2-4Standard Liegi-Rangers 0-2Gruppo EPSV-Granada 1-2Paok-Omonia 1-1Gruppo FNapoli-AZ 0-1Rijeka-Real Sociedad 0-1Gruppo GLeicester-Zorya 3-0Sporting Braga-AEK Atene 3-0Gruppo HCeltic-Milan 1-3Sparta Praga-Lilla 1-4Gruppo IVillarreal-Sivasspor 5-3Tel Aviv-Qarabag 1-0Gruppo JTottenham-LASK 3-0Ludogorets-Anversa 1-2Gruppo KWolfsberg-CSKA Mosca 1-1Dinamo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sorridono Roma e Milan, mentre piange il Napoli. Questo il bilancioitaliane in. Dominano leche collezionano vittorie con Leicester, Tottenham e Arsenal. Goleada del Bayerai danni del Nizza.TUTTI IGruppo ACSKA Sofia-Cluji 0-2Young Boys-Roma 1-2Gruppo BRapid Vienna-Arsenal 1-2Dundalk-Molde 1-2Gruppo CH. Beer Sheva-Slavia Praga 3-1Bayer-Nizza 6-2Gruppo DLech-Benfica 2-4Standard Liegi-Rangers 0-2Gruppo EPSV-Granada 1-2Paok-Omonia 1-1Gruppo FNapoli-AZ 0-1Rijeka-Real Sociedad 0-1Gruppo GLeicester-Zorya 3-0Sporting Braga-AEK Atene 3-0Gruppo HCeltic-Milan 1-3Sparta Praga-Lilla 1-4Gruppo IVillarreal-Sivasspor 5-3Tel Aviv-Qarabag 1-0Gruppo JTottenham-LASK 3-0Ludogorets-Anversa 1-2Gruppo KWolfsberg-CSKA Mosca 1-1Dinamo ...

OptaPaolo : 2000 - Sandro Tonali è il primo giocatore italiano ???? nato negli anni 2000 a scende in campo da titolare in un matc… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? CELTIC – MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Krunic (14') ? #BrahimDiaz (42') ? #Elyounoussi (76')… - GoalItalia : Milan ???? Napoli ?? Roma ???? Italia all'assalto dell'Europa League ???????? - wloody_1989 : RT @acmilan: A successful start to our @EuropaLeague Group stage. Read all about it ?? - zazoomblog : Europa League il Milan affonda il Celtic 3-1 con Krunic Brahim e Hauge - #Europa #League #Milan #affonda -