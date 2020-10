Europa League, Celtic-Milan: le formazioni ufficiali. Krunic e Tonali a centrocampo, c’è anche Diaz (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d'inizio di Celtic-Milan.In occasione dei gironi di Europa League, a partire dalle ore 21.00 scenderanno in campo al Celtic Park di Glasgow i rossoneri di Stefano Pioli ospiti degli scozzesi guidati da Neil Lennon. Il club di Ibrahimovic & Co. si è conquistato un posto nei gironi della competizione europea dopo aver vinto gli incontri durante i turni preliminari di alcune settimane fa. L'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli, per la gara di questa sera, ha deciso di schieraro dal primo minuto Tonali e Krunic a centrocampo, per poi dare spazio in avanti a Brahim Diaz. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici a meno di un'ora dal fischio ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d'inizio di.In occasione dei gironi di, a partire dalle ore 21.00 scenderanno in campo alPark di Glasgow i rossoneri di Stefano Pioli ospiti degli scozzesi guidati da Neil Lennon. Il club di Ibrahimovic & Co. si è conquistato un posto nei gironi della competizione europea dopo aver vinto gli incontri durante i turni preliminari di alcune settimane fa. L'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli, per la gara di questa sera, ha deciso di schieraro dal primo minuto, per poi dare spazio in avanti a Brahim. Ecco le sceltedei due tecnici a meno di un'ora dal fischio ...

GoalItalia : Milan ???? Napoli ?? Roma ???? Italia all'assalto dell'Europa League ???????? - repubblica : Europa League, Napoli: 'Negativi tutti i tamponi'. Tra i convocati c'è anche Insigne [aggiornamento delle 12:58] - MPolitano16 : ???? Che giornata e che partita! Il modo migliore per rientrare dalla sosta, ora testa all’Europa League!… - ricky_schiavon : RT @gippu1: Gattuso si è ritrovato in svantaggio in otto delle sue ultime nove partite disputate in Europa League (Arsenal, Arsenal, Olympi… - Dischivolanti : La prima ora di Europa League, visti i risultati, sembra l'abbiano giocata gli allibratori con la play. -