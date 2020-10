Europa League, 1a giornata: la Roma riesce a ribaltarla, Napoli sconfitto di misura (Di giovedì 22 ottobre 2020) Terminano i primi incontri di Europa League.Andati in scena a partire dalle ore 18.55, sono terminati alcuni istanti fa i match di Europa League validi per la prima giornata dei gironi. Tra le italiane, troviamo la Roma, che ha affrontato lo Young Boys in tasferta, ed il Napoli, che invece ha ospitato l'AZ Alkmaar al San Paolo. Quest'ultimi, hanno sconfitto di misura la squadra guidata da Gennaro Gattuso, nonostante la sonora vittoria di pochi giorni fa contro l'Atalanta proprio da parte dei partenopei. La firma del gol che vale i tre punti per gli olandesi porta il nome di de Wit (57').Europa League, Celtic-Milan: le formazioni ufficiali. Krunic e Tonali a centrocampo, c’è anche ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Terminano i primi incontri di.Andati in scena a partire dalle ore 18.55, sono terminati alcuni istanti fa i match divalidi per la primadei gironi. Tra le italiane, troviamo la, che ha affrontato lo Young Boys in tasferta, ed il, che invece ha ospitato l'AZ Alkmaar al San Paolo. Quest'ultimi, hannodila squadra guidata da Gennaro Gattuso, nonostante la sonora vittoria di pochi giorni fa contro l'Atalanta proprio da parte dei partenopei. La firma del gol che vale i tre punti per gli olandesi porta il nome di de Wit (57')., Celtic-Milan: le formazioni ufficiali. Krunic e Tonali a centrocampo, c’è anche ...

