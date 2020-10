Esordio amaro per il Napoli in Europa League. Sorride la Roma (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - Esordio agrodolce per le prime due squadre italiane impegnate in Europa League. Recrimina il Napoli sconfitto in casa per 1-0 dagli olandesi dell'Az Alkmaar. Sorride invece la Roma che sbanca Berna superando in rimonta per 2-1 lo Young Boys. La squadra di Gattuso parte forte e, fin dalle prime battute, mantiene il pallino del gioco pur senza riuscire a sbloccare la partita. Lo squillo di Oshimen al 13esimo minuto viene soffocato dalla bandierina alzata del guardalinee: fuorigioco e gol annullato. A dieci minuti dalla fine del primo tempo invece è Mertens a sciupare da buona posizione, con il destro, la migliore occasione del primo tempo. Il Napoli spreca, l'Az punisce. ... Leggi su agi (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI -agrodolce per le prime due squadre italiane impegnate in. Recrimina ilsconfitto in casa per 1-0 dagli olandesi dell'Az Alkmaar.invece lache sbanca Berna superando in rimonta per 2-1 lo Young Boys. La squadra di Gattuso parte forte e, fin dalle prime battute, mantiene il pallino del gioco pur senza riuscire a sbloccare la partita. Lo squillo di Oshimen al 13esimo minuto viene soffocato dalla bandierina alzata del guardalinee: fuorigioco e gol annullato. A dieci minuti dalla fine del primo tempo invece è Mertens a sciupare da buona posizione, con il destro, la migliore occasione del primo tempo. Ilspreca, l'Az punisce. ...

salvione : Napoli-Az Alkmaar 0-1: Gattuso, esordio amaro in Europa League - NapoliceI : Cds,Napoli-Az Alkmaar 0-1: Gattuso, esordio amaro in Europa League - sportli26181512 : Napoli-Az Alkmaar 0-1: Gattuso, esordio amaro in #EuropaLeague: Gli azzurri dominano (73% di possesso palla) ma non… - zazoomblog : Napoli-Az Alkmaar 0-1: la decide De Wit esordio amaro per gli azzurri - #Napoli-Az #Alkmaar #decide #esordio - pccpla : RT @Agenzia_Italia: Esordio amaro per il Napoli in Europa League. Sorride la Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Esordio amaro Esordio amaro per il Napoli in Europa League. Sorride la Roma AGI - Agenzia Giornalistica Italia Europa League - Roma ok in rimonta, Napoli KO con l'AZ. Tris Milan al Celtic

Esordio dolce-amaro per le italiane in Europa League: Roma e Milan vincono contro Young Boys e Celtic mentre il Napoli perde a sorpresa contro l'AZ Alkmaar Il Napoli stecca l'esordio europeo. Al San ...

Esordio amaro per il Napoli in Europa League. Sorride la Roma

AGI - Esordio agrodolce per le prime due squadre italiane impegnate in Europa League. Recrimina il Napoli sconfitto in casa per 1-0 dagli olandesi dell'Az Alkmaar. Sorride invece la Roma che sbanca Be ...

Esordio dolce-amaro per le italiane in Europa League: Roma e Milan vincono contro Young Boys e Celtic mentre il Napoli perde a sorpresa contro l'AZ Alkmaar Il Napoli stecca l'esordio europeo. Al San ...AGI - Esordio agrodolce per le prime due squadre italiane impegnate in Europa League. Recrimina il Napoli sconfitto in casa per 1-0 dagli olandesi dell'Az Alkmaar. Sorride invece la Roma che sbanca Be ...