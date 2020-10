Era Vincenza | letterina di Passaparola | oggi a 41 anni è incredibile FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Andato in onda dal 1999 al 2008,è stato tra i programmi cult della televisione italiana. Tra i volti delle ‘letterine‘ c’è stata anche lei, Vincenca Cacace, bellissima ragazza bruna dai tratti tipicamente mediterranei. Dopo aver partecipato a varie trasmissioni televisive come valletta e co-conduttrice,ha deciso di ritirarsi dalle scene.CacaceCacace ha mosso i suoi primi passi nello spettacolo dopo aver partecipato ad alcuni concorsi di bellezza: nel 1995, a Bellissima, mentre nel 1997 è arrivata seconda a Miss Italia. Ha esordito sul piccolo schermo nel 1998, come valletta di Paperissima. Dal 1999 al 2001 è stata tra le letterine di. Insieme a lei anche ...