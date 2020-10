Era la bellissima Sandy in Grease: oggi a 71 anni eccola dopo la malattia [FOTO] (Di giovedì 22 ottobre 2020) Olivia Newton-John nata a Cambridge nel settembre del 1948, è nota al grande pubblico per il suo ruolo di Sandy in Grease. Nel celebre musical, datato 1977, Sandy avrà una romantica e tormentata storia d’amore con Danny. I due dopo aver passato un’estate insieme e essersi detti addio, scopriranno inaspettatamente di essere scritti al medesimo liceo. Tra balli, drive in e bravate scolastiche alla fine del film Sandy e Danny riusciranno a stare finalmente insieme. Nata come cantante, nonostante l’enorme successo del film, Olivia rimane ancorata alle sue origini dedicandosi prevalentemente al mondo della musica. Basti pensare che nel 1974 ha partecipato all’Eurovision Song Contest rappresentando il Regno Unito. Nel 1983 cercando di replicare gli splendidi risultati di ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 ottobre 2020) Olivia Newton-John nata a Cambridge nel settembre del 1948, è nota al grande pubblico per il suo ruolo diin. Nel celebre musical, datato 1977,avrà una romantica e tormentata storia d’amore con Danny. I dueaver passato un’estate insieme e essersi detti addio, scopriranno inaspettatamente di essere scritti al medesimo liceo. Tra balli, drive in e bravate scolastiche alla fine del filme Danny riusciranno a stare finalmente insieme. Nata come cantante, nonostante l’enorme successo del film, Olivia rimane ancorata alle sue origini dedicandosi prevalentemente al mondo della musica. Basti pensare che nel 1974 ha partecipato all’Eurovision Song Contest rappresentando il Regno Unito. Nel 1983 cercando di replicare gli splendidi risultati di ...

Nell’ultima occasione, la donna ha scoperto che il tumore al seno si era esteso anche alle ossa. Recentemente, Olivia ha parlato della sua condizione durante un’intervista al programma ...

