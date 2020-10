Enzo Iacchetti | età | altezza | peso | ex moglie | il figlio artista | la storia con Maddalena Corvaglia

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il suo sorriso furbo, da cui emergono costantemente brillanti ed esilaranti battute è ormai un cult per i telespettatori italiani.è una delle figure televisive più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo. Insieme al collega ed amico Ezio Greggio formano un sodalizio davvero vincente per il programma di Antonio Ricci, Striscia la notizia. Non tutti però sapranno che l’uomo in questione è anche molto altro, non solo un volto simbolo del tg satirico targato Mediaset. Strano pensarci, ma la celebre coppia di Striscia la notizia non ha ingranato subito, almeno dietro le quinte televisive. Lo ha confessato, tempo fa, al Fatto Quotidiano: “Ezio Greggio All’inizio mi chiamava Iannuzzi e per senso animalesco del palco, forse, mirava ...