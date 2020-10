“Entro un mese la saturazione dei letti nelle terapie intensive”, avverte l’Anaao Assomed. “Colpa dei tagli” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Qualcuno ricorderà, fra le moltissime voci di tecnici ed esperti, anche quella dell’Anaao Assomed (sindacato della dirigenza medica) che, attraverso il suo segretario, Carlo Palermo, allo stato dei fatti, avvertì che gli ospedali non avrebbero potuto reggere oltre due mesi davanti all’avvento di una seconda ondata di contagi. Anaao Assomed: “Dopo la prima ondata forse qualcuno ha dormito…” Oggi il quadro è velocemente mutato e, rettifica il segretario dell’Anaao Assomed “Con questo andamento avremo un mese di respiro prima della saturazione dei letti in terapia intensiva. Forse ero stato un po’ ottimista”, aggiunge ora. “Ma i conti sono presto fatti: i letti attivati e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 ottobre 2020) Qualcuno ricorderà, fra le moltissime voci di tecnici ed esperti, anche quella dell’Anaao(sindacato della dirigenza medica) che, attraverso il suo segretario, Carlo Palermo, allo stato dei fatti, avvertì che gli ospedali non avrebbero potuto reggere oltre due mesi davanti all’avvento di una seconda ondata di contagi. Anaao: “Dopo la prima ondata forse qualcuno ha dormito…” Oggi il quadro è velocemente mutato e, rettifica il segretario dell’Anaao“Con questo andamento avremo undi respiro prima delladeiin terapia intensiva. Forse ero stato un po’ ottimista”, aggiunge ora. “Ma i conti sono presto fatti: iattivati e ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus @RobertoBurioni : 'Vaccino entro novembre'. La #Pfizer pronta a chiedere l'autorizzazione all'agenzia… - italiaserait : “Entro un mese la saturazione dei letti nelle terapie intensive”, avverte l’Anaao Assomed. “Colpa dei tagli” - paolokanta : Giusta osservazione ma non gli basterà. Entro qualche mese ci sarà il tracollo a Wall Street e si entrerà ufficialm… - PHONETHRONE2012 : Samsung Galaxy A42 5G in Italia da fine mese, il 5G ad un prezzo accessibile: Costa 369 euro e sarà distribuito in… - lucidepp : @AleManca_ sono d’accordo!! anche rosalinda e dayane iniziano a piacermi SHOCK ?? comunque secondo me entro un mese… -

Ultime Notizie dalla rete : “Entro mese La paura di perdere le persone care: come affrontare e superare il senso di abbandono Fortune Italia