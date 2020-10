Enpam | nuovo bonus bebè per gli iscritti | allo studio contributi anche per coppie gay

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La Fondazione, l’Ente previdenziale di medici e odontoiatri, destina per i propriunbebè da 1.500 euro. L’assegno si potrà utilizzare per coprire le spese per l’asilo nido e il babysitting nel primo anno di vita del bambino, o per l’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento. La richiesta delpuò essere fattadalle studentesse mamme che già ricevono un contributo straordinario e si sono iscritte all’, inoltre l’ente sta lavorando per riconoscere lo stesso contributo alleomosessuali che adottano. Quest’anno – spiega una nota dell’– si potrà contare su una ...