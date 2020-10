Empoli-Pisa venerdì | ore 21 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Quinto turno di Serie B che si apre questo venerdì con l’anticipo, il derby toscano tra. La squadra di Dionisi si è presa la vetta del torneo nel turno infrasettimanale, battendo la Spal in rimonta per 2 a 1. Di Bajrami e Mancuso le reti degli azzurri che sono tornati a fare la voce grossa in questo torneo dopo un’annata … InfoBetting: Scommesse Sportive e

ROMA - L'Aia ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata di andata di Serie B in programma sabato 24 ottobre.Le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie B che prenderà il via domani sera con Empoli-Pisa.