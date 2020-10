Emma Marrone, dedica speciale prima del live: di chi si tratta – FOTO (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sta andando in onda proprio ora la puntata di XFactor 2020. Emma Marrone prima dell’appuntamento di questa sera ci ha tenuto a fare una bella dedica. Scopriamo di chi si… Questo articolo Emma Marrone, dedica speciale prima del live: di chi si tratta – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su Bloglive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sta andando in onda proprio ora la puntata di XFactor 2020.dell’appuntamento di questa sera ci ha tenuto a fare una bella. Scopriamo di chi si… Questo articolodel: di chi siè stato pubblicato per lavolta da Alessandro Basta su Blog.it.

deboshallo : Emma Marrone vabbè sapete già - kgreich2 : RT @meta_moro: Bella senz’anima solo se sei Emma Marrone. #Amici19 - pakoconlaK : Con questa canzone c’è chi ha pensato a Emma Marrone e Stefano De Martino e chi mente #GFVIP - Lightvvoodde : comico: fa una battuta articolata io: ?? emma marrone: corro corro corro corro io: AHAHAHHAHAHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA… - Doubleg24 : Questa sera su Sky si tifa Roccuzzo!!! ?? #XF2020 Last Call per gli Under Uomini di Emma Marrone . . #roccuzzomusic… -