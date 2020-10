Emergenza Covid-19, troppo stress per la pandemia, medico di famiglia decide di farla finita (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un medico di famiglia, Luigi Ottavio, molto conosciuto a Genzano un comune alle porte di Roma, ha deciso di farla finita. L’uomo aveva sessantadue anni e stava vivendo un periodo di grande stress per la circolazione sempre più insistente del virus a Genzano. Così ha deciso di farla finita e si è impiccato nell’appartamento del figlio. Il medico aveva 62 anni. Luigi Ottavio era molto conosciuto nel comune dei castelli Romani ed era molto stimato dai propri pazienti. Il medico era sposato e aveva due figli. Stava vivendo un periodo di forte depressione. A ricordarlo ci ha pensato Patrizia Mancini consigliere comunale di Genzano: «Amorevole e preparato, ma anche innovativo ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Undi, Luigi Ottavio, molto conosciuto a Genzano un comune alle porte di Roma, ha deciso di. L’uomo aveva sessantadue anni e stava vivendo un periodo di grandeper la circolazione sempre più insistente del virus a Genzano. Così ha deciso die si è impiccato nell’appartamento del figlio. Ilaveva 62 anni. Luigi Ottavio era molto conosciuto nel comune dei castelli Romani ed era molto stimato dai propri pazienti. Ilera sposato e aveva due figli. Stava vivendo un periodo di forte depressione. A ricordarlo ci ha pensato Patrizia Mancini consigliere comunale di Genzano: «Amorevole e preparato, ma anche innovativo ...

matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - Giorgiolaporta : Dopo 8 mesi dall’inizio dell’emergenza #Covid_19 ci aspettavamo assunzioni di medici, più terapie intensive e un’It… - bobogiac : Ricapitoliamo: per il Pd a Bologna c’è l’emergenza Covid e a Roma evidentemente no. Per cui a Bologna non si posson… - antonie85321896 : RT @Montecitorio: In corso l'informativa urgente del Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT sulle ulteriori iniziative adottate dal Gov… - SilvestroPistis : RT @fattoquotidiano: Scoperti sei lavoratori in nero in due panifici: in tre prendevano il reddito di cittadinanza, un altro quello di emer… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid «Emergenza Covid, in arrivo oltre 1,3 milioni per i comuni di Massa-Carrara» La Voce Apuana Boville Marino e Osteria Grande conquistano lo scudetto

Le Final Four della specialità Raffa celebrano gli scudetti della Boville Marino e dell’Osteria Grande. La prima si è aggiudicata il titolo tra gli uomini, la seconda il titolo donne. L’intera manifes ...

Coronavirus, Sicilia tra le regioni con la più alta ripercussione economica negativa

A livello territoriale la Sicilia, con il 23,1%, mantiene il primato negativo di imprese che effettuano i pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo, seguita dalla Calabria (22,9%) e dalla Campania (20, ...

Le Final Four della specialità Raffa celebrano gli scudetti della Boville Marino e dell’Osteria Grande. La prima si è aggiudicata il titolo tra gli uomini, la seconda il titolo donne. L’intera manifes ...A livello territoriale la Sicilia, con il 23,1%, mantiene il primato negativo di imprese che effettuano i pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo, seguita dalla Calabria (22,9%) e dalla Campania (20, ...