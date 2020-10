Emanuela Tittocchia | “Il teatro mi ha salvato dall’anoressia” INTERVISTA

Leggi su chedonna

(Di giovedì 22 ottobre 2020), in esclusiva per CheDonna, ci ha raccontato di come ill’abbia salvata dall’anoressia.è attrice, presentatrice e opinionista tv. Non di rado, infatti, occupa i salotti televisivi di Mattino 5 e Pomeriggio 5 dove con garbo e con eduzione riesce sempre a dire la propria opinione, senza indossare alcun tipo … L'articolo: “Ilmi hadall’anoressia” () è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it