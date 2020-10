Elisabetta Gregoraci: “Un rapporto che non c’è mai stato”. Ecco le parole dell’avvocato (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non è sola Elisabetta fuori dalla Casa del Grande Fratello“. parole di Arianna David, presunta amica della Gregoraci e ospite ieri 21 ottobre di Federica Panicucci a Mattino 5. “Da quello che io so ha una persona a Montecarlo – ha aggiunto – Stefano Coletti“. Incalzata dalla conduttrice, la David alla fine ha rivelato quello che sarebbe il nome del vero fidanzato della ex moglie di Briatore, un pilota residente a Montecarlo. Ma la sorella di Elisabetta non ci sta e smentisce tutto con l’avvocato Micaela Ottomano: “La sorella Marzia e la migliore amica di Elisabetta, l’avvocato Micaela Ottomano, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia un rapporto amicale con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non è solafuori dalla Casa del Grande Fratello“.di Arianna David, presunta amica dellae ospite ieri 21 ottobre di Federica Panicucci a Mattino 5. “Da quello che io so ha una persona a Montecarlo – ha aggiunto – Stefano Coletti“. Incalzata dalla conduttrice, la David alla fine ha rivelato quello che sarebbe il nome del vero fidanzato della ex moglie di Briatore, un pilota residente a Montecarlo. Ma la sorella dinon ci sta e smentisce tutto con l’avvocato Micaela Ottomano: “La sorella Marzia e la migliore amica di, l’avvocato Micaela Ottomano, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia unamicale con ...

FQMagazineit : Elisabetta Gregoraci: “Un rapporto che non c’è mai stato”. Ecco le parole dell’avvocato - clikservernet : Elisabetta Gregoraci: “Un rapporto che non c’è mai stato”. Ecco le parole dell’avvocato - Noovyis : (Elisabetta Gregoraci: “Un rapporto che non c’è mai stato”. Ecco le parole dell’avvocato) Playhitmusic - - infoitcultura : Live-Non è la d'Urso, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme per Contratto? La testimonianza shock - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5 | Elisabetta Gregoraci e il mistero della mano sul cuore | “È un gesto che dedico ai miei mig… -