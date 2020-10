Elisa Isoardi sta male | Dramma a Ballando con le stelle | “Caviglia a pezzi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Elisa Isoardi sta male e potrebbe dover dire addio alla sua esperienza a Ballando con le stelle, ma per fortuna accanto a lei c’è sempre Raimondo Todaro. La situazione della caviglia di Elisa Isoardi si sta aggravando. La conduttrice è stata visitata nelle scorse ore a Villa Stuart, dove le è stata applicata una fasciatura … L'articolo Elisa Isoardi sta male Dramma a Ballando con le stelle “Caviglia a pezzi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020)stae potrebbe dover dire addio alla sua esperienza acon le, ma per fortuna accanto a lei c’è sempre Raimondo Todaro. La situazione della caviglia disi sta aggravando. La conduttrice è stata visitata nelle scorse ore a Villa Stuart, dove le è stata applicata una fasciatura … L'articolostacon le“Caviglia a pezzi” proviene da www.meteoweek.com.

