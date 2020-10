Elisa Isoardi sospende il viaggio a Ballando con le stelle, il motivo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Elisa Isoardi sospende il viaggio a Ballando con le stelle 2020: la conduttrice potrebbe essere costretta a ritirarsi, il motivo. Ballando con le stelle a rischio per Elisa Isoardi. La conduttrice, in coppia con Raimondo Todaro, si è infortunata alla caviglia. Dopo aver stretto i denti e aver ballato sabato scorso, stavolta la situazione sembrerebbe … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 ottobre 2020)ilcon le2020: la conduttrice potrebbe essere costretta a ritirarsi, ilcon lea rischio per. La conduttrice, in coppia con Raimondo Todaro, si è infortunata alla caviglia. Dopo aver stretto i denti e aver ballato sabato scorso, stavolta la situazione sembrerebbe … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

