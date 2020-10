Elezioni Usa 2020, Obama attacca Trump: "Comportamento da zio pazzo" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trump, secondo il quotidiano, sperava che Wray e Barr mettessero sotto inchiesta i Biden. The Donald in campagna elettorale gioca la carta dell' uomo 'del fare' contrapposto ai politici e nel corso ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020), secondo il quotidiano, sperava che Wray e Barr mettessero sotto inchiesta i Biden. The Donald in campagna elettorale gioca la carta dell' uomo 'del fare' contrapposto ai politici e nel corso ...

repubblica : 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump - repubblica : Usa 2020: 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo T… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Accelerazione politica e med… - fracchio_ : RT @Gianmar26145917: Elezioni #Usa2020, il ‘democratico’ #Obama 'scende in strada' con l'altoparlante e insulta il Presidente #Trump: “zio… - CarterNicK50 : RT @ilriformista: Elezioni #Usa, #Obama scende in campo con #Biden: “#Trump sembra lo zio pazzo” #Usa2020 #Elections2020 -