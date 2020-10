Elezioni Usa 2020, Obama a Philadelphia: “Sono qui per chiedervi di consegnare la Casa Bianca a Joe Biden e Kamala Harris” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ieri alle 18 (24 ora italiana) Barack Obama ha tenuto un comizio a Philadelphia, in Pennsylvania, per sostenere Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. Sul palco a ritmo di City of blinding lights degli U2, l’ex presidente ha ricordato ai cittadini dello Stato dei Quaccheri, fondamentale con i suoi venti grandi elettori a disposizione, che mancano tredici giorni “alle Elezioni più importanti della nostra vita”. “E non dovete aspettare novembre per votare – ha detto ai partecipanti, seduti nelle loro macchine nel rispetto delle norme anti Covid – ma avete due modi per farlo ora: potete votare in anticipo di persona o da Casa tramite email”. Parola d’ordine mobilitazione: “Perché ognuno deve fare la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ieri alle 18 (24 ora italiana) Barackha tenuto un comizio a, in Pennsylvania, per sostenere Joenella corsa alla. Sul palco a ritmo di City of blinding lights degli U2, l’ex presidente ha ricordato ai cittadini dello Stato dei Quaccheri, fondamentale con i suoi venti grandi elettori a disposizione, che mancano tredici giorni “allepiù importanti della nostra vita”. “E non dovete aspettare novembre per votare – ha detto ai partecipanti, seduti nelle loro macchine nel rispetto delle norme anti Covid – ma avete due modi per farlo ora: potete votare in anticipo di persona o datramite email”. Parola d’ordine mobilitazione: “Perché ognuno deve fare la ...

