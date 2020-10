eFootball PES 2021 e UEFA insieme per lanciare il torneo UEFA eEURO (Di giovedì 22 ottobre 2020) A seguito del successo della prima edizione assoluta di quest'anno di UEFA eEURO, l'Organo di governo del calcio in Europa tramite un comunicato stampa ha annunciato una seconda edizione del torneo, la cui finale si disputerà la prossima estate a Londra.Il torneo UEFA eEURO si è già imposto come il più grande evento di eFootball per i team nazionali e vedrà i partecipanti competere esclusivamente con il titolo di Konami eFootball PES 2021 Season Update su PlayStation 4. La competizione coinvolgerà nuovamente tutte le 55 associazioni facenti parte della UEFA, che a novembre inizieranno a selezionare i propri team, che ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020) A seguito del successo della prima edizione assoluta di quest'anno di, l'Organo di governo del calcio in Europa tramite un comunicato stampa ha annunciato una seconda edizione del, la cui finale si disputerà la prossima estate a Londra.Ilsi è già imposto come il più grande evento diper i team nazionali e vedrà i partecipanti competere esclusivamente con il titolo di KonamiPESSeason Update su PlayStation 4. La competizione coinvolgerà nuovamente tutte le 55 associazioni facenti parte della, che a novembre inizieranno a selezionare i propri team, che ...

