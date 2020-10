Ecco Facebook Dating | il gioco delle coppie del social

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 ottobre 2020) A poco più di un anno dal lancio negli Stati Uniti – era il 5 settembre 2019 – Facebook propone anche in Italia e in molti altri mercati Dating, una funzionalità – quasi una piattaforma nella piattaforma – che aveva iniziato a testare addirittura nel 2018 in Colombia. Pensata, ovviamente, per aiutare le persone a instaurare «relazioni autentiche e profonde», recita una nota, partendo dai diversi punti in comune. E Menlo Park ne ha tanti a disposizione, di punti in comune intorno ai quali fa ruotare le persone. A cominciare da quel che interessa loro, dagli eventi in cui potrebbero essere coinvolti e dai gruppi a cui sono iscritti. Tutti fronti sui quali il colosso punta sempre di più, alla ricerca di un’alternativa intimista che da almeno un anno e mezzo guida la metamorfosi del social. Ancora di più in tempi di pandemia.