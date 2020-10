Eboli | amministrazione comunale impegnata nel contrasto al gioco d’azzardo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDecisoalle conseguenze patologiche deld’azzardo, tutelando la salute dei cittadini e supportando le famiglie in difficoltà.in campo per dare un segnale forte nel porre un argine alle gravissime conseguenze della ludopatia, attraverso un manifesto che sarà affisso in queste ore e che rilancia i temi della tutela di singoli e famiglie contenuti nella legge regionale per “la prevenzione e la cura del disturbo dad’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”. «Rilanciamo le prescrizioni regionali – commenta il sindaco facente funzioni, Luca Sgroia – per dare un segnale di attenzione ai cittadini che le istituzioni ...