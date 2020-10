È online Archewell | il nuovo sito di Harry e Meghan

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo mesi di rumors, inizia a prendere forma concreta Archewell, la Fondazione benefica di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, che da poche ore ha un sito ufficiale: www.archewell.com. In homepage, l’unica pagina finora, il significato del nome, un omaggio al primogenito della coppia, Archie Harrison. Arch deriva dal greco e significa «fonte di azione». A disposizione anche la possibilità di iscriversi al portale per ricevere informazioni e aggiornamenti sulle attività benefiche dei duchi, ma inserendo i propri dati (almeno per il momento) non arriva nessuna news, nemmeno un messaggio automatico di benvenuto.