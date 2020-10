Droni per la consegna di materiale sanitario: sperimentazione di Leonardo, Telespazio e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trasporto di materiali sanitari con i Droni: questo l’oggetto della sperimentazione, appena conclusa con successo, progettata e realizzata da Leonardo, Telespazio (joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%) e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). Si tratta di una delle prime dimostrazioni in Italia di consegna di campioni biologici e generi biomedicali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità ordinaria, con l’ausilio di Droni a decollo verticale dotati di propulsione elettrica e pertanto a bassissimo impatto ecologico e acustico. Le prove si sono svolte tra il 19 e il 22 ottobre. Il drone ha trasportato ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trasporto di materiali sanitari con i: questo l’oggetto della, appena conclusa con successo, progettata e realizzata da(joint venture tra67% e Thales 33%) eGesù, in collaborazione con ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). Si tratta di una delle prime dimostrazioni in Italia didi campioni biologici e generi biomedicali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità ordinaria, con l’ausilio dia decollo verticale dotati di propulsione elettrica e pertanto a bassissimo impatto ecologico e acustico. Le prove si sono svolte tra il 19 e il 22 ottobre. Il drone ha trasportato ...

Ultime Notizie dalla rete : Droni per Dopo gli incendi arrivano i droni per far cadere i semi degli alberi Ticinonline Imprese: Leonardo, Telespazio e Ospedale Bambino Gesù sperimentano uso di droni per consegne di materiale sanitario

Stando al relativo comunicato stampa, si tratta di una delle prime dimostrazioni in Italia di consegna di campioni biologici e generi biomedicali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità ...

